NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Keine finanziellen Details
|
27.12.2025 08:08:22
NVIDIA-Aktie gefragt: Chipriese erhält nicht-exklusive Produktlizenz von Groq und übernimmt Teil der Mitarbeiter
Für die Anteilsscheine des Chipriesen NVIDIA geht es vor dem Wochenende aufwärts.
NVIDIA-Aktien stiegen am Freitag als einer besten Werte im NASDAQ 100 letztlich um 1,02 Prozent auf 190,53 US-Dollar. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hiess es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders, demzufolge NVIDIA Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt.
Redaktion finanzen.ch / awp international
Weitere Links:
Bildquelle: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.12.25
|NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash? (finanzen.ch)
|
26.12.25
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Freitagabend fester (finanzen.ch)
|
26.12.25