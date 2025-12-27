Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’533 1.2%  Bitcoin 68’978 0.3%  Dollar 0.7894 0.2%  Öl 60.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Saxo Banks Outrageous Predictions für 2026: Goldrally bis 6.000 US-Dollar? So könnte Chinas Gold-Yuan alles verändern
NVIDIA-Aktie gefragt: Chipriese erhält nicht-exklusive Produktlizenz von Groq und übernimmt Teil der Mitarbeiter
Cembra-Aktie fester: CEO hält an steigenden Dividenden bei höherer Profitabilität fest
Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Tech-Tipp: So verlängert man die Laufzeit seines Handyakkus
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Keine finanziellen Details 27.12.2025 08:08:22

NVIDIA-Aktie gefragt: Chipriese erhält nicht-exklusive Produktlizenz von Groq und übernimmt Teil der Mitarbeiter

NVIDIA-Aktie gefragt: Chipriese erhält nicht-exklusive Produktlizenz von Groq und übernimmt Teil der Mitarbeiter

Für die Anteilsscheine des Chipriesen NVIDIA geht es vor dem Wochenende aufwärts.

NVIDIA
148.05 CHF 1.71%
Kaufen Verkaufen
Die NVIDIA-Aktien stiegen am Freitag als einer besten Werte im NASDAQ 100 letztlich um 1,02 Prozent auf 190,53 US-Dollar. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hiess es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders, demzufolge NVIDIA Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt.

Redaktion finanzen.ch / awp international

Weitere Links:

NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn

Bildquelle: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?