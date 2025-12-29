Darum bewegen sich Dollar, Euro und Franken nur gering

Das Euro/Franken -Paar tritt bei Kursen von 0,9292 mehr oder weniger auf der Stelle und auch das Dollar/Franken -Paar bewegt sich kaum vom Fleck.

Am frühen Abend notiert der Dollar bei 0,7895 nach 0,7887 am späten Nachmittag. Der Eurohat zum US-Dollar leicht an Terrain eingebüsst und wird zu 1,1768 nach zuvor 1,1785 gehandelt.

Vor dem Jahreswechsel fehlt es insgesamt an Impulsen. Es wurden weder in den USA noch in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, auch nicht in der Schweiz. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumina sind niedrig.

Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ging ohne greifbare Ergebnisse zu Ende. Russland war als entscheidender Akteur für eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt. Trump telefonierte zwar vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht.

Zürich (awp)