Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.0%  SPI 18’185 0.0%  Dow 48’547 -0.3%  DAX 24’351 0.1%  Euro 0.9293 0.0%  EStoxx50 5’752 0.1%  Gold 4’339 -4.3%  Bitcoin 68’958 -0.5%  Dollar 0.7896 0.0%  Öl 61.8 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Darum bewegen sich Dollar, Euro und Franken nur gering
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagabend
Tesla-Aktie tiefer: Vorbereitung auf Betriebsratswahl 2026 - Gewerkschaft intensiviert Mitgliederwerbung in Grünheide
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Geopolitik im Fokus 29.12.2025 21:25:00

Darum bewegen sich Dollar, Euro und Franken nur gering

Darum bewegen sich Dollar, Euro und Franken nur gering

Am Devisenmarkt ist am Montag bis am Abend weiterhin kaum Bewegung auszumachen.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9292 mehr oder weniger auf der Stelle und auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum vom Fleck.

Am frühen Abend notiert der Dollar bei 0,7895 nach 0,7887 am späten Nachmittag. Der Eurohat zum US-Dollar leicht an Terrain eingebüsst und wird zu 1,1768 nach zuvor 1,1785 gehandelt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Vor dem Jahreswechsel fehlt es insgesamt an Impulsen. Es wurden weder in den USA noch in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, auch nicht in der Schweiz. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumina sind niedrig.

Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ging ohne greifbare Ergebnisse zu Ende. Russland war als entscheidender Akteur für eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt. Trump telefonierte zwar vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht.

awp-robot/cf/mk

Zürich (awp)

Weitere Links:

Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026

Bildquelle: Vasin Lee / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 156.0220 -0.5030
-0.32

Meistgelesene Nachrichten

Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026
DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
Realty Income-Aktie zeigt wenig Bewegung trotz Investition und Dividendenschritt
Rekord-Auftragsbuch bei Electro Optic Systems: EOS-Aktie im Fokus der Analysten
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: SMI und DAX schliessen wenig bewegt -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
KI-Aktien im Fokus: Gehört NVIDIA weiterhin zu den Top-Picks von Fidelity?
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

finanzen.net News

Datum Titel
21:11 ROUNDUP: Putin wirft Kiew Angriff auf Residenz vor - Selenskyj: Lüge
20:57 Trump unterstützt bei Neuaufrüstung Angriffe auf Iran
20:46 Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach
20:38 'Große Explosion': Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela
20:35 ROUNDUP 2: Putin informiert Trump über Kiews Angriff - Selenskyj spricht von
20:26 Putin will Gebietshauptstadt Saporischschja einnehmen lassen
20:24 Herzog: Noch keine Entscheidung zu Begnadigung Netanjahus
19:49 Aktien New York: Technologie- und Edelmetall-Papiere rutschen ab
21:21 Nach Verhandlungen: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew - Selenskyj dementiert
18:12 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Rüstungsaktien tiefer