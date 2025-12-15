Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
39.81CHF
0.11CHF
0.28 %
10:29:07
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.12.2025 09:54:29
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
39.81 CHF 0.28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
475.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.49 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
316.40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|09:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
