FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. In Summe seien die neuesten Studienergebnisse zu einigen Gewichtssenkern der Konkurrenz leicht negativ für die eigene Abnehmpille des dänischen Pharmakonzerns, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Den im Kongress eingebrachte Gesetzentwurf, mit dem billige Medikamentenkopien beschränkt würden, sei hingegen als leicht positiv einzustufen./tav/ag;