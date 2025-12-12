Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie

40.28
CHF
0.41
CHF
1.03 %
12:43:41
BRXC
12.12.2025 11:54:00

Novo Nordisk Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. In Summe seien die neuesten Studienergebnisse zu einigen Gewichtssenkern der Konkurrenz leicht negativ für die eigene Abnehmpille des dänischen Pharmakonzerns, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Den im Kongress eingebrachte Gesetzentwurf, mit dem billige Medikamentenkopien beschränkt würden, sei hingegen als leicht positiv einzustufen./tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
475.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.19 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
319.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

