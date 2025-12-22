Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
STOXX 50-Kursverlauf 22.12.2025 17:58:18

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Der STOXX 50 bewegte sich am Montagabend auf rotem Terrain.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0.24 Prozent schwächer bei 4’871.35 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.080 Prozent tiefer bei 4’879.09 Punkten in den Montagshandel, nach 4’883.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4’886.06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’858.76 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’713.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’595.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, notierte der STOXX 50 bei 4’250.95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 12.27 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4’897.91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 1.59 Prozent auf 59.31 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.86 Prozent auf 560.60 EUR), BP (+ 0.66 Prozent auf 4.28 GBP), Enel (+ 0.38 Prozent auf 8.70 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.38 Prozent auf 58.84 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-3.66 Prozent auf 16.17 GBP), Novo Nordisk (-2.10 Prozent auf 303.50 DKK), Rolls-Royce (-1.28 Prozent auf 11.55 GBP), National Grid (-1.18 Prozent auf 11.28 GBP) und Nestlé (-0.96 Prozent auf 78.03 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’807’336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 349.461 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

2025 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

