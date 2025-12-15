Novo Nordisk 39.98 CHF -0.99% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston nach Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse. Die Daten zeigten die erwartete Markterholung nach "Thanksgiving"./rob/ag/mis;

