Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
39.98CHF
-0.40CHF
-0.99 %
12:50:15
BRXC
15.12.2025 11:12:28
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
39.98 CHF -0.99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston nach Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse. Die Daten zeigten die erwartete Markterholung nach "Thanksgiving"./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
295.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42.67 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
321.15 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
