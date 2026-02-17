Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
37.72CHF
0.19CHF
0.52 %
13:20:42
BRXC
17.02.2026 11:37:18
Novo Nordisk Equal Weight
Novo Nordisk
37.72 CHF 0.52%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Verschreibungszahlen der Abnehmpille Wegovy mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon sprach am Dienstag von ermutigenden Tagestrends bei den Verschreibungen seit dem Marktstart der oralen Form am 6. Januar./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
11.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Novo Nordisk hits back at copycat drugs (Financial Times)
|
09.02.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Novo Nordisk sues Hims & Hers over copycat weight-loss drugs (Financial Times)
|
09.02.26
|Novo Nordisk faces more gloom from price cuts in crowded anti-obesity drugs market (Financial Times)
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schliesst im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|11:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
