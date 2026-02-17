Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'721 0.5%  SPI 18'906 0.5%  Dow 49'501 0.1%  DAX 24'857 0.2%  Euro 0.9115 -0.1%  EStoxx50 5'985 0.1%  Gold 4'942 -1.0%  Bitcoin 52'434 -1.2%  Dollar 0.7705 0.1%  Öl 68.7 0.2% 
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

37.72
CHF
0.19
CHF
0.52 %
13:20:42
BRXC
17.02.2026 11:37:18

Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
37.72 CHF 0.52%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Verschreibungszahlen der Abnehmpille Wegovy mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon sprach am Dienstag von ermutigenden Tagestrends bei den Verschreibungen seit dem Marktstart der oralen Form am 6. Januar./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
41.42 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
307.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

11:37 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
