Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Verschreibungszahlen der Abnehmpille Wegovy mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon sprach am Dienstag von ermutigenden Tagestrends bei den Verschreibungen seit dem Marktstart der oralen Form am 6. Januar./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:27 / GMT



