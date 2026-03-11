Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BKW Aktie 13029366 / CH0130293662

Dividende dennoch erhöht 11.03.2026 18:01:00

BKW-Aktie dennoch stärker: Gewinneinbruch in 2025

BKW-Aktie dennoch stärker: Gewinneinbruch in 2025

Die BKW hat im vergangenen Jahr massiv weniger verdient.

Nach der Gewinnwarnung im Januar wegen einer ausserordentlichen Wertberichtigung auf ein Kraftwerk hatte sich das bereits abgezeichnet. Die Dividende wird dennoch erhöht.

Unter dem Strich blieb beim Berner Energiekonzern 2025 lediglich noch ein Reingewinn von 388 Millionen Franken (-40%), wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Aktionäre erhalten dennoch eine um 10 Rappen höhere Dividende in der Höhe von 3,80 Franken je Aktie.

Finanzchef Martin Zwyssig hatte bereits im Januar betont, dass die Dividende unberührt von der Wertberichtigung sei. Üblicherweise strebt die BKW eine Ausschüttungsquote von 40 bis 50 Prozent des Gewinns an, und eine Reduktion der Dividende ist in der Tendenz nicht vorgesehen.

Weniger Strom aus Wind und Wasser

Die Gesamtleistung nahm im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent auf 4,5 Milliarden Franken ab, wie es am Mittwoch weiter heisst. Gleichzeitig fiel der operative Gewinn (EBIT) um 29 Prozent auf 561 Millionen.

Im Januar hatte die BKW einen EBIT in der Grössenordnung von 540 bis 560 Millionen Franken in Aussicht gestellt - nach einer Wertberichtigung auf die Beteiligung am Kohlekraftwerk Wilhelmshaven in Deutschland, die wie nun bekannt bei 114 Millionen Franken lag. Das operative Ergebnis ohne diese Wertkorrektur belief sich auf 675 Millionen (-14,6%).

Im Geschäftsfeld "Energy Solutions" drückte eine wetterbedingt tiefere Stromproduktion aus Wasser- und Windkraft auf das Ergebnis. Zudem lag das Handelsergebnis wie vom Unternehmen erwartet unter dem Vorjahr - wegen einer weiteren Normalisierung der Energiemärkte, die unter anderem eine sinkende Volatilität bei den Terminmarktpreisen zur Folge hatte. Am kurzfristigen Spotmarkt sei die Volatilität dagegen hoch geblieben, zudem habe die Nachfrage nach flexiblen und kundenspezifischen Energielösungen weiter zugenommen, so die BKW.

Dienstleistungen mit 2 Milliarden Umsatz

Im Bereich "Infrastructure & Buildings" konnte die Gesellschaft indes die Rentabilität weiter steigern. Der EBIT nahm um 41 Prozent auf 80 Millionen Franken zu, bei einem stabilen Umsatz von 2,0 Milliarden. Die BKW habe als grösste Anbieterin von Architektur- und Ingenieurleistungen im DACH-Raum weitere Grossvorhaben gewonnen: unter anderem in Deutschland das Stadion-Konzept der Region Rhein-Ruhr für die Olympia-Bewerbung und der erste Preis beim kooperativen Werkstattverfahren zum Seidensticker-Areal in Bielefeld.

Die Berner hatten in den vergangenen Jahren stark zugekauft - vor allem im Bereich Energiedienstleistungen. Insgesamt besteht die Gruppe mittlerweile aus über 12'000 Mitarbeitenden in 140 Unternehmen in der Schweiz und ganz Europa.

Für das laufende Jahr 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem EBIT zwischen 650 und 750 Millionen Franken. So wirkten sich die höheren abgesicherten Strompreise positiv auf die Erträge aus.

Die BKW-Aktie konnte im Schweizer Handel letztlich um 0,34 Prozent auf 149,50 Franken zulegen.

ys/cg

Bern (awp)

Bildquelle: BKW AG
