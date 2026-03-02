Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienanalyse 02.03.2026 18:22:00

Analysten sehen für Novo Nordisk-Aktie Luft nach oben

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Novo Nordisk-Aktie unter die Lupe genommen.

32 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Novo Nordisk veröffentlicht.

11 Experten stufen die Novo Nordisk-Aktie als Kauf ein, 20 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 336,75 DKK. Dies kommt einem Abschlag von 64,60 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 401,35 DKK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital270,00 DKK-32,7327.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.400,00 DKK-0,3424.02.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-37,7124.02.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-37,7124.02.2026
Barclays Capital270,00 DKK-32,7324.02.2026
Deutsche Bank AG275,00 DKK-31,4823.02.2026
Barclays Capital340,00 DKK-15,2923.02.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 DKK-12,7923.02.2026
Jefferies & Company Inc.275,00 DKK-31,4823.02.2026
Barclays Capital340,00 DKK-15,2923.02.2026
UBS AG332,00 DKK-17,2823.02.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 DKK-12,7923.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.400,00 DKK-0,3423.02.2026
Barclays Capital340,00 DKK-15,2919.02.2026
Barclays Capital340,00 DKK-15,2918.02.2026
Barclays Capital340,00 DKK-15,2917.02.2026
Barclays Capital340,00 DKK-15,2913.02.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)360,00 DKK-10,3012.02.2026
Jefferies & Company Inc.275,00 DKK-31,4812.02.2026
Deutsche Bank AG400,00 DKK-0,3411.02.2026
Barclays Capital360,00 DKK-10,3010.02.2026
Barclays Capital360,00 DKK-10,3009.02.2026
UBS AG332,00 DKK-17,2806.02.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 DKK-12,7906.02.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 DKK-12,7906.02.2026
Deutsche Bank AG475,00 DKK18,3505.02.2026
UBS AG332,00 DKK-17,2805.02.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 DKK-12,7904.02.2026
Jefferies & Company Inc.270,00 DKK-32,7303.02.2026
Barclays Capital360,00 DKK-10,3003.02.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 DKK-12,7902.02.2026
UBS AG390,00 DKK-2,8302.02.2026

Mehr Kapazitäten für GLP-1: Novo Nordisk investiert massiv in Irland - Aktie etwas schwächer
Novo Nordisk-Aktie im freien Fall: Dreifach-Schock belastet - neue Partnerschaft verkündet
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken

