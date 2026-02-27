Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
28.94CHF
-0.35CHF
-1.18 %
15:35:42
BRXC
27.02.2026 13:33:47
Novo Nordisk Equal Weight
Novo Nordisk
28.94 CHF -1.18%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der Start von Wegovy in Tablettenform laufe sehr stark weiter, selbst in dem inzwischen viel weiter gereiften Markt für Abnehmpräparate, schrieb James Gordon am Freitag nach Auswertung aktueller Verschreibungszahlen./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
270.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
31.76 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
238.60 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
