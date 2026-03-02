Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 400 auf 260 dänischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmpräparate werde zur "Show-me-Story", müsse also zunächst wieder Erfolge vorweisen, um für Anleger interessant zu werden, schrieb James Quigley am Montag mit Blick auf eine zuletzt enttäuschende Vergleichsstudie mit CagriSema. Er hat seine Umsatzerwartung für das Mittel als Kombi- und Einzelpräparat (CagriSema und Cagri Mono) nun mehr als halbiert auf rund 5 Milliarden Dollar./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
260.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31.58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
237.90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
