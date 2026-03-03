Novo Nordisk 28.49 CHF -1.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Nachfrage nach Wegovy als Abnehmpille sehe nach dem jüngsten Start weiter gut aus, schrieb James Gordon am Montagabend nach der Auswertung von Verschreibungsdaten./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.