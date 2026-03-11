Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|
11.03.2026 17:59:00
Zurich-Aktie schwächer: Zurich Schweiz-Chef verlässt das Unternehmen
Der CEO von Zurich Schweiz, Juan Beer, tritt von seiner Position zurück. Er werde sich neuen Aufgaben ausserhalb des Versicherungskonzerns widmen, teilte Zurich Schweiz am Dienstagabend mit.
Der neue ad-interim-CEO ist seit 2002 bei Zurich Schweiz und hatte verschiedene Führungspositionen innerhalb des Unternehmens inne. Seine derzeitige Position hat er im Jahr 2022 übernommen.
Letztlich fiel die Zurich-Aktie im Schweizer Handel um 0,82 Prozent auf 529,80 Franken.
Zürich (awp)
