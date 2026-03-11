Zurich-Aktie schwächer: Zurich Schweiz-Chef verlässt das Unternehmen

Beer habe während seiner über achtjährigen Tätigkeit als CEO das Schweizer Geschäft erfolgreich vorangetrieben und den Kundenfokus der Organisation geprägt, heisst es in der Zurich -Mitteilung. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Urs Lüthy, derzeit Leiter Commercial Insurance bei Zurich Schweiz, ad interim die Leitung.

Der neue ad-interim-CEO ist seit 2002 bei Zurich Schweiz und hatte verschiedene Führungspositionen innerhalb des Unternehmens inne. Seine derzeitige Position hat er im Jahr 2022 übernommen.

Letztlich fiel die Zurich-Aktie im Schweizer Handel um 0,82 Prozent auf 529,80 Franken.

Zürich (awp)