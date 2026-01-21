Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

47.72
CHF
-0.46
CHF
-0.94 %
09:33:14
BRXC
21.01.2026 07:47:11

Novo Nordisk Underperform

Novo Nordisk
47.72 CHF -0.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Hauptsächlicher Kurstreiber der Aktien seien die wöchentlichen Marktdaten zum Abnehmmittel Wegovy, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz starker Volumina zum Jahresbeginn dürfte das die Geschäftsergebnisse des dänischen Pharmakonzerns in diesem Jahr jedoch nicht nach oben treiben, und wohl auch nicht im kommenden Jahr./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
270.00 DKK
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
52.21 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
389.50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

07:47 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
16.01.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
