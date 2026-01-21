Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Hauptsächlicher Kurstreiber der Aktien seien die wöchentlichen Marktdaten zum Abnehmmittel Wegovy, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz starker Volumina zum Jahresbeginn dürfte das die Geschäftsergebnisse des dänischen Pharmakonzerns in diesem Jahr jedoch nicht nach oben treiben, und wohl auch nicht im kommenden Jahr./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
270.00 DKK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
52.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
389.50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|07:47
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|47.72
|-0.94%
|08:20
|
Bernstein Research
Porsche vz. Market-Perform
|07:48
|
Barclays Capital
Porsche vz. Underweight
|07:47
|
Jefferies & Company Inc.
Novo Nordisk Underperform
|07:45
|
Jefferies & Company Inc.
VINCI Buy
|07:44
|
Jefferies & Company Inc.
Porsche vz. Hold
|07:44
|
Barclays Capital
Mercedes-Benz Group Equal Weight
|07:36
|
Barclays Capital
DocMorris Equal Weight