Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
30.77CHF
0.77CHF
2.58 %
16:30:01
BRXC
09.03.2026 14:50:49
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
30.77 CHF 2.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Eine Einigung mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers Health über die Vermarktung wichtiger Präparate der Dänen wertete Richard Vosser positiv. Davon sollte das Abnehmmittel Wegovy profitieren, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
247.90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
