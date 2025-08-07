|Kurse + Charts + Realtime
Novo Nordisk Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 400 auf 392 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Investoren seien derzeit sehr besorgt und die schlechte Stimmung könnte bis Ende des Jahres auch noch anhalten, schrieb James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unterschätzt werde aber das Umsatzpotenzial im Bereich der Mittel gegen Fettleibigkeit. Die schlechte Kursentwicklung nach dem jüngsten Quartalsbericht hält der Experte für übertrieben./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
392.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
308.85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
