Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 400 auf 392 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Investoren seien derzeit sehr besorgt und die schlechte Stimmung könnte bis Ende des Jahres auch noch anhalten, schrieb James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unterschätzt werde aber das Umsatzpotenzial im Bereich der Mittel gegen Fettleibigkeit. Die schlechte Kursentwicklung nach dem jüngsten Quartalsbericht hält der Experte für übertrieben./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



