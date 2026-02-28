JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Analysen
|
28.02.2026 22:30:39
JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
Experten haben im abgelaufenen Monat die JPMorgan Chase-Aktie unter die Lupe genommen.
JPMorgan Chase
229.08 CHF -3.55%
Die JPMorgan Chase-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 377,33 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 77,03 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der JPMorgan Chase-Aktie von 300,30 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|391,00 USD
|30,20
|17.02.2026
|Barclays Capital
|391,00 USD
|30,20
|13.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
12:00
|JPMorgan cuts services for Citadel Securities in clash over roles (Financial Times)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.ch)