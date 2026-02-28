Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysen 28.02.2026 22:30:39

JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

Experten haben im abgelaufenen Monat die JPMorgan Chase-Aktie unter die Lupe genommen.

JPMorgan Chase
229.08 CHF -3.55%
Kaufen Verkaufen

Die JPMorgan Chase-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 377,33 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 77,03 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der JPMorgan Chase-Aktie von 300,30 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital391,00 USD30,2017.02.2026
Barclays Capital391,00 USD30,2013.02.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

