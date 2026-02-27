Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Wer Aktien filtert, spielt oft ein gefährliches Ausschlussverfahren. Meistens werden harte Kriterien festgelegt, die ein Unternehmen erfüllen muss, um überhaupt in die engere Wahl zu kommen. Doch genau hier liegt der Fehler: Ein einziges, knapp verfehltes "K.-o.-Kriterium" sorgt dafür, dass die grössten Marktchancen ungesehen im Papierkorb landen. Im Webinar für Börsianer jeder Erfahrungsstufe wird dieses klassische Denkmuster genauer untersucht und eine alternative Sortierungsmethode vorgestellt.

» Sichere dir jetzt deinen Platz und lerne, den Markt effektiv zu sortieren!

Statt potenzielle Gewinner konsequent auszuschliessen, rückt ein logisches, faktenbasiertes Rankingsystem in den Fokus. Thomas Vittner zeigt in diesem Webinar für Einsteiger und Fortgeschrittene auf, warum die blosse Sortierung von Aktien dem starren Filtern haushoch überlegen ist. Ein Ranking ordnet den Markt nach relativer Stärke und Qualität, anstatt Mauern hochzuziehen. So bleibt der Blick auf das gesamte Anlageuniversum frei, während die attraktivsten Werte automatisch an die Spitze wandern.

» Kostenlos anmelden und mehr über das Trading-System von Thomas Vittner erfahren!

Im Detail wird vermittelt, wie ein solches Ranking aufgebaut ist und welche mathematische Logik hinter der Sortierung steht. Ein entscheidender Vorteil dieser Methode ist die objektive Prüfbarkeit: Ein Backtest macht die Strategie messbar und befreit die Entscheidung von emotionalem Rauschen oder vagen Hoffnungen. Wer versteht, wie man Aktien nach klaren Regeln sortiert, trifft Entscheidungen nicht mehr aus dem Bauch heraus, sondern auf Basis einer validen Datenlage.

Ziel für das Webinar am 10. März ab 18 Uhr ist ein grundlegendes Verständnis für diesen strategischen Paradigmenwechsel. Es geht weg vom starren Ein- und Ausschlussverfahren und hin zu einem dynamischen System, das die besten Aktien des Marktes sichtbar macht. Diese Herangehensweise bildet das Fundament für ein robustes Portfolio, das auf Fakten statt auf Zufällen basiert.

Dieses Webinar wird präsentiert von WH SelfInvest

Dein Experte im Webinar

Thomas Vittner ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trader und mehrfacher Bestseller Autor. Darüber hinaus gründete er 2016 den weltweit ersten Aktien Robo Advisor (digitale Vermögensberatung). Weiterhin hielt Thomas an mehreren Deutschen Universitäten (München, Hamburg, Halle, Augsburg etc.) Vorträge über das Thema Aktienhandel.