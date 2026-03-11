Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’945 -0.9%  SPI 17’930 -1.1%  Dow 47’707 -0.1%  DAX 23’609 -1.5%  Euro 0.9028 -0.1%  EStoxx50 5’768 -1.2%  Gold 5’189 0.0%  Bitcoin 54’011 -0.8%  Dollar 0.7782 -0.1%  Öl 91.1 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BKW-Aktie gibt ab: Gewinneinbruch in 2025
Novo Nordisk-Aktie trotzdem höher: FDA kritisiert Umgang mit Nebenwirkungsmeldungen
Rohstoffkurse am Mittag
Galderma-Aktie tiefer: Eigene Aktien zurückgekauft
Avolta-Aktie gesucht: Umsatzwachstum auch in 2025
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Richtlinien 11.03.2026 13:18:00

Novo Nordisk-Aktie trotzdem höher: FDA kritisiert Umgang mit Nebenwirkungsmeldungen

Novo Nordisk-Aktie trotzdem höher: FDA kritisiert Umgang mit Nebenwirkungsmeldungen

Novo Nordisk hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Verwarnung erhalten. Der Pharmakonzern hat es versäumt, schwerwiegende vermutete Nebenwirkungen seiner GLP-1-Präparate zu melden.

Novo Nordisk
30.08 CHF 0.83%
Kaufen Verkaufen

In einem Brief vom Donnerstag betonte die FDA mehrere Fälle, darunter zwei Todesfälle und einen Suizid im Zusammenhang mit Patienten, die Semaglutid einnahmen - den Wirkstoff, den Novo in seinen Medikamenten Ozempic bzw. Wegovy vermarket.

Die Arzneimittelbhörde erklärte, Novo Nordisk habe einen Fall zu Unrecht für unbegründet erklärt und die beiden anderen Fälle nicht an die FDA gemeldet. Sie kam zu keinem Schluss darüber, ob die Todesfälle mit dem GLP-1-Medikament in Zusammenhang standen.

Die Richtlinien des Konzerns bezüglich der Meldung vermuteter Nebenwirkungen stimmten mit den FDA-Vorschriften überein, hiess es. Andere unerwünschte Ereignisse seien zu Unrecht für nichtig erklärt oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 15 Tagen an die FDA übermittelt worden.

Die Erkenntnisse der FDA basieren auf einer Inspektion einer Novo-Einrichtung, die Anfang 2025 durchgeführt wurde. Die Behörde würdigte die Korrektur- und Vorbeugungsmassnahmen von Novo seit der Inspektion, sagte jedoch, dass die Antworten des Unternehmens nicht sicherstellten, dass künftige Verstösse verhindert würden. Sie gab dem Konzern 15 Tage Zeit, um sie über Massnahmen zu informieren, die ergriffen werden, um künftige Verstösse zu verhindern.

Novo Nordisk erklärte, man arbeite zügig daran, auf die Anfrage der FDA zu reagieren. Das Unternehmen habe regelmässig mit der Behörde über seinen Plan für Korrektur- und Vorbeugungsmassnahmen kommuniziert. Der nun verschickte Brief lasse keine Rückschlüsse auf die Qualität oder Sicherheit seiner Therapien zu.

An der Heimatbörse in Kopenhagen geht es für die Papiere von Novo Nordisk zeitweise um 0,48 Prozent nach oben auf 248,15 DKK.

Von Elias Schisgall

DOW JONES

Weitere Links:

Novo Nordisk: Studie - Kilos kommen nach Absetzen von Abnehmspritzen schnell wieder

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten