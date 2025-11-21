Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’561 0.1%  SPI 17’244 -0.1%  Dow 45’752 -0.8%  DAX 23’083 -0.8%  Euro 0.9287 0.0%  EStoxx50 5’502 -1.2%  Gold 4’041 -0.9%  Bitcoin 66’536 -4.7%  Dollar 0.8063 0.0%  Öl 62.0 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
Schindler-Aktie legt zu: Industriekonzern muss sich einen neuen Personalchef suchen
SGS-Aktie mit Plus: Angebot an CO2-Lösungen mit dem Start-up Sami wird ausgebaut
Pierer Mobility-Aktie in Grün: Verkauf von Felt Bicycles an Minderheitsaktionäre
AIFs vs. UCITS-ETFs - Was bedeutet das eigentlich?
Ray Dalio sieht Gefahr: Fed-Politik könnte neue Krise auslösen
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

101.42
CHF
1.00
CHF
1.00 %
11:55:14
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.11.2025 11:00:45

Novartis Neutral

Novartis
101.02 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 102 Franken belassen. Der "Meet Management Day" habe die therapeutischen Kernbereiche der Schweizer und ihre mittelfristig wichtigsten Wirkstoffkandidaten hervorragend beleuchtet, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe viel Zuversicht ausgestrahlt./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
102.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
101.12 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
101.02 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.97%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse