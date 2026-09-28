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SLI-Entwicklung 28.09.2026 17:58:17

SIX-Handel: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

SIX-Handel: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Wenig verändert zeigte sich der SLI zum Handelsende.

Swisscom
653.06 CHF -0.23%
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Letztendlich schloss der SLI am Montag nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 2’249.23 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.530 Prozent stärker bei 2’257.34 Punkten in den Montagshandel, nach 2’245.45 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’247.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2’263.78 Einheiten.

SLI seit Jahresbeginn

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 2’312.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SLI mit 2’268.71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 1’956.41 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4.57 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 3.73 Prozent auf 250.00 CHF), Lonza (+ 2.64 Prozent auf 584.20 CHF), Sika (+ 1.37 Prozent auf 185.60 CHF), Novartis (+ 1.34 Prozent auf 121.40 CHF) und Sandoz (+ 1.07 Prozent auf 71.92 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swisscom (-2.74 Prozent auf 639.00 CHF), Helvetia Baloise (-2.15 Prozent auf 209.20 CHF), Roche (-1.36 Prozent auf 355.40 CHF), Logitech (-1.36 Prozent auf 82.86 CHF) und Straumann (-1.07 Prozent auf 96.44 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4’160’166 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303.377 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.26 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4622 18.12.2026 154750764
Long 12.1644 16.06.2028 157231302
Long 888.0001 20.11.2026 160008230
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3333 19.03.2027 160008748
Short 444 18.12.2026 149457577
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2195 12.61 156216376
Long 11.2405 7.58 158569820
Long 27.75 2.19 160676845
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9375 12.45 152365193
Short 11.3846 6.88 152125364
Short 17.76 3.85 157924185
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -39.48 129024514
Long 10 -8.71 123630198
Long 12 -17.88 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 SRB97U
Short 14’845.85 13.95 SXBVXU
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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