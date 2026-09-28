Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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28.09.2026 17:58:17
SIX-Handel: SLI verbucht letztendlich Zuschläge
Wenig verändert zeigte sich der SLI zum Handelsende.
Letztendlich schloss der SLI am Montag nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 2’249.23 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.530 Prozent stärker bei 2’257.34 Punkten in den Montagshandel, nach 2’245.45 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’247.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2’263.78 Einheiten.
SLI seit Jahresbeginn
Der SLI lag noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 2’312.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SLI mit 2’268.71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 1’956.41 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4.57 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 3.73 Prozent auf 250.00 CHF), Lonza (+ 2.64 Prozent auf 584.20 CHF), Sika (+ 1.37 Prozent auf 185.60 CHF), Novartis (+ 1.34 Prozent auf 121.40 CHF) und Sandoz (+ 1.07 Prozent auf 71.92 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swisscom (-2.74 Prozent auf 639.00 CHF), Helvetia Baloise (-2.15 Prozent auf 209.20 CHF), Roche (-1.36 Prozent auf 355.40 CHF), Logitech (-1.36 Prozent auf 82.86 CHF) und Straumann (-1.07 Prozent auf 96.44 CHF).
SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4’160’166 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303.377 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.26 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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