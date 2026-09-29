Fresenius Aktie 14180727 / US35804M1053
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29.09.2026 17:29:43
Fresenius-Aktie verliert deutlich: FDA rügt Fresenius Kabi
Die Fresenius-Tochter Kabi hat einen Warnschuss von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten.
Wie Fresenius Kabi auf Anfrage von Dow Jones Newswires mitteilte, werden in dem Brief der FDA Beobachtungen aus einer Inspektion im Februar 2026 aufgegriffen, für die bereits Abhilfemassnahmen laufen. Es seien keine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Patienten festgestellt worden.
Das Werk in Illinois bleibe in Betrieb. Eine signifikante Störung der Versorgung mit Produkten, die derzeit auf dem Markt sind, sei nicht zu erwarten. Das Unternehmen ergreife die notwendigen Massnahmen, um die beanstandeten Mängel abzustellen.
DOW JONES
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