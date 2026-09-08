Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1.06 Prozent schwächer bei 52’850.18 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.995 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.319 Prozent stärker bei 53’584.89 Punkten, nach 53’414.25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 53’110.45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52’721.62 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 54’036.93 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Wert von 50’786.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45’514.95 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.23 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 1.79 Prozent auf 828.50 USD), Chevron (+ 1.04 Prozent auf 210.76 USD), Boeing (+ 0.82 Prozent auf 214.00 USD), Cisco (+ 0.26 Prozent auf 109.48 USD) und American Express (+ 0.21 Prozent auf 326.85 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amgen (-9.66 Prozent auf 395.01 USD), Salesforce (-3.54 Prozent auf 250.05 USD), Johnson Johnson (-2.56 Prozent auf 268.18 USD), Sherwin-Williams (-2.05 Prozent auf 326.87 USD) und Visa (-1.89 Prozent auf 367.99 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10’235’442 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.776 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch