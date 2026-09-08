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Kursverlauf 08.09.2026 16:00:33

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Dow Jones verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Johnson & Johnson
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.94 Prozent leichter bei 52’913.42 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.995 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.319 Prozent höher bei 53’584.89 Punkten in den Handel, nach 53’414.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 53’110.45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52’865.04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 54’036.93 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50’786.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der Dow Jones bei 45’514.95 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.37 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1.98 Prozent auf 212.73 USD), Caterpillar (+ 1.57 Prozent auf 826.75 USD), Nike (+ 0.60 Prozent auf 38.63 USD), Coca-Cola (+ 0.19 Prozent auf 88.24 USD) und NVIDIA (+ 0.16 Prozent auf 230.72 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amgen (-6.91 Prozent auf 407.00 USD), Salesforce (-4.36 Prozent auf 247.92 USD), Johnson Johnson (-2.14 Prozent auf 269.35 USD), IBM (-1.76 Prozent auf 230.75 USD) und Microsoft (-1.41 Prozent auf 492.64 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4’092’190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.776 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.25 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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