Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Nike-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 163.29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.612 Nike-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nike-Anteile wären am 03.09.2026 23.74 USD wert, da der Schlussstand 38.77 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 76.26 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Nike bezifferte sich zuletzt auf 56.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch