Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.58 Prozent leichter bei 53’377.40 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.858 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.702 Prozent auf 53’309.17 Punkte an der Kurstafel, nach 53’686.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 53’635.35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53’289.88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.159 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 54’085.88 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Stand von 51’561.93 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 45’621.29 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.32 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 1.72 Prozent auf 813.90 USD), NVIDIA (+ 1.51 Prozent auf 231.89 USD), Cisco (+ 0.76 Prozent auf 109.43 USD), Home Depot (+ 0.60 Prozent auf 274.90 EUR) und Honeywell Technologies (+ 0.51 Prozent auf 208.69 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Apple (-2.36 Prozent auf 320.48 USD), Microsoft (-1.85 Prozent auf 500.66 USD), Walt Disney (-1.72 Prozent auf 105.32 USD), Salesforce (-1.70 Prozent auf 259.93 USD) und JPMorgan Chase (-1.56 Prozent auf 356.41 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13’043’454 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.651 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10.98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.21 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch