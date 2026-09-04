Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.51 Prozent leichter bei 53’414.25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.858 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.702 Prozent auf 53’309.17 Punkte an der Kurstafel, nach 53’686.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’289.88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’635.35 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.090 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 54’085.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der Dow Jones 51’561.93 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45’621.29 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.40 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1.72 Prozent auf 813.94 USD), Honeywell Technologies (+ 0.95 Prozent auf 209.61 USD), NVIDIA (+ 0.84 Prozent auf 230.36 USD), Boeing (+ 0.83 Prozent auf 212.25 USD) und Home Depot (+ 0.60 Prozent auf 274.90 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Apple (-2.51 Prozent auf 319.97 USD), Microsoft (-2.04 Prozent auf 499.70 USD), Salesforce (-1.97 Prozent auf 259.23 USD), Walt Disney (-1.73 Prozent auf 105.31 USD) und Amgen (-1.55 Prozent auf 437.23 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33’483’847 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.651 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.98 erwartet. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.21 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch