Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dow Jones aktuell
|
04.09.2026 22:34:14
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Der Dow Jones gab heute nach.
Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.51 Prozent leichter bei 53’414.25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.858 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.702 Prozent auf 53’309.17 Punkte an der Kurstafel, nach 53’686.11 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’289.88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’635.35 Zählern.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.090 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 54’085.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der Dow Jones 51’561.93 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45’621.29 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.40 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1.72 Prozent auf 813.94 USD), Honeywell Technologies (+ 0.95 Prozent auf 209.61 USD), NVIDIA (+ 0.84 Prozent auf 230.36 USD), Boeing (+ 0.83 Prozent auf 212.25 USD) und Home Depot (+ 0.60 Prozent auf 274.90 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Apple (-2.51 Prozent auf 319.97 USD), Microsoft (-2.04 Prozent auf 499.70 USD), Salesforce (-1.97 Prozent auf 259.23 USD), Walt Disney (-1.73 Prozent auf 105.31 USD) und Amgen (-1.55 Prozent auf 437.23 USD).
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33’483’847 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.651 Bio. Euro den grössten Anteil.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.98 erwartet. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.21 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
22:34
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
20:03
|Verluste in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
16:00
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53’414.25
|-0.51%
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.