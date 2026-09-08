Dow Jones aktuell: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.97 Prozent schwächer bei 52’894.50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 24.995 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.319 Prozent auf 53’584.89 Punkte an der Kurstafel, nach 53’414.25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53’110.45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 52’721.62 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der Dow Jones bei 54’036.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 50’786.01 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Wert von 45’514.95 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1.56 Prozent auf 826.63 USD), UnitedHealth (+ 1.33 Prozent auf 402.41 USD), Chevron (+ 0.72 Prozent auf 210.10 USD), American Express (+ 0.40 Prozent auf 327.46 USD) und Coca-Cola (+ 0.22 Prozent auf 88.26 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Amgen (-9.19 Prozent auf 397.04 USD), Salesforce (-4.22 Prozent auf 248.28 USD), Sherwin-Williams (-2.44 Prozent auf 325.57 USD), Johnson Johnson (-2.14 Prozent auf 269.33 USD) und NVIDIA (-1.91 Prozent auf 225.96 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 13’849’880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.776 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch