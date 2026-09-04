Verluste in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.55 Prozent auf 53’391.20 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.858 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.702 Prozent auf 53’309.17 Punkte an der Kurstafel, nach 53’686.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’635.35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’289.88 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.134 Prozent nach. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 54’085.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, stand der Dow Jones bei 51’561.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45’621.29 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.35 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 1.12 Prozent auf 809.09 USD), NVIDIA (+ 0.81 Prozent auf 230.30 USD), Home Depot (+ 0.60) Prozent auf 274.90 EUR), Cisco (+ 0.52 Prozent auf 109.18 USD) und IBM (-0.01 Prozent auf 234.68 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Apple (-2.13 Prozent auf 321.22 USD), Microsoft (-1.92 Prozent auf 500.33 USD), Amgen (-1.60 Prozent auf 437.02 USD), Salesforce (-1.36 Prozent auf 260.84 USD) und Walt Disney (-1.33 Prozent auf 105.73 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 16’050’553 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.651 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.98 zu Buche schlagen. Mit 4.21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch