Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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09.09.2026 11:39:04
Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung - Aktie sinkt deutlich
Die Deutsche Börse will für 600 Millionen Euro Wandelschuldverschreibungen emittieren.
Die endgültigen Bedingungen werden voraussichtlich im Laufe des Mittwochs festgelegt und bekannt gegeben. Vollzug der Transaktion werde voraussichtlich am oder um den 16. September 2026 erfolgen.
Den Nettoerlös will die Deutsche Börse "für allgemeine Unternehmenszwecke einschliesslich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten" verwenden.Die Deutsche Börse-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise um 1,93 Prozent auf 274,70 Euro.
DOW JONES/p>
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