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Index im Blick 08.09.2026 22:33:49

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der Dow Jones verzeichnete schlussendlich Verluste.

Coca-Cola
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Am Dienstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1.18 Prozent schwächer bei 52’786.07 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 24.995 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.319 Prozent auf 53’584.89 Punkte an der Kurstafel, nach 53’414.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’110.45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’721.62 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Dow Jones 54’036.93 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der Dow Jones 50’786.01 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 45’514.95 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.10 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 1.05 Prozent auf 822.48 USD), UnitedHealth (+ 0.93 Prozent auf 400.84 USD), Chevron (+ 0.58) Prozent auf 209.80 USD), Coca-Cola (+ 0.33 Prozent auf 88.36 USD) und McDonalds (+ 0.05 Prozent auf 255.81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amgen (-10.08 Prozent auf 393.17 USD), Salesforce (-3.90 Prozent auf 249.12 USD), Sherwin-Williams (-2.28 Prozent auf 326.09 USD), Johnson Johnson (-2.22 Prozent auf 269.12 USD) und NVIDIA (-2.01 Prozent auf 225.73 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 30’884’947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.776 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4.25 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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