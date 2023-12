NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung von 139 auf 128 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Dem überraschend hohen Ergebnis je Aktie stehe das gesenkte Ziel für das Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr gegenüber, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte ebenfalls seine Wachstumsprognose./gl/tih;