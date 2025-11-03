Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagmittag

Am Montag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0.33 Prozent auf 47’407.16 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.929 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.204 Prozent fester bei 47’659.96 Punkten in den Handel, nach 47’562.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47’697.33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47’135.96 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, lag der Dow Jones bei 46’758.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 43’588.58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42’052.19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.83 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48’040.64 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 4.52 Prozent auf 255.27 USD), NVIDIA (+ 2.77 Prozent auf 208.11 USD), Boeing (+ 1.79 Prozent auf 204.62 USD), Cisco (+ 1.38 Prozent auf 74.12 USD) und Goldman Sachs (+ 0.69 Prozent auf 794.78 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-3.18 Prozent auf 83.25 USD), Nike (-3.07 Prozent auf 62.61 USD), UnitedHealth (-2.81 Prozent auf 331.96 USD), Amgen (-1.70 Prozent auf 293.35 USD) und Verizon (-1.36 Prozent auf 39.20 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 13’998’269 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.265 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 8.47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.89 Prozent gelockt.

