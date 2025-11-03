Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Ende der Unsicherheit um die Nachfolge des Firmenchefs sei eine gute Nachricht, schrieb Michael Heider am Montag nach der Nachricht, dass Thomas Meier am 1. Februar 2026 das Amt übernimmt. Damit habe man einen extrem erfahrenen Manager mit starker Historie gefunden. Insbesondere verfüge Meier durch die Führung der Schweizer Bachem über Expertise in der Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO), was für die Expansionsbestrebungen von Medios relevant sei./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.74 €
|
Abst. Kursziel*:
40.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
102.27%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Medios AG
|
09:57
|EQS-News: Thomas Meier becomes new CEO of Medios AG (EQS Group)
|
09:57
|EQS-News: Thomas Meier wird neuer Vorstandsvorsitzender der Medios AG (EQS Group)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
30.10.25
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
24.10.25
|EQS-News: Medios AG: Reallocation of Bencis shares (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-News: Medios AG: Umplatzierung der Aktien von Bencis (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)