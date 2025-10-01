Nike Aktie 957150 / US6541061031
57.75CHF
2.57CHF
4.66 %
18:00:02
BRXC
01.10.2025 17:15:24
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Nach dem Ergebnistief im vorangegangenen Quartal habe der Sportwarenhersteller eine klare Trendwende hingelegt und mit Umsatz und Margen die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 04:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 90.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 73.67
|
Abst. Kursziel*:
22.17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 73.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.02%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
18:02
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16:01
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16:01
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
11:39
|Umbau bei Nike trägt erste Früchte - Zölle belasten stärker (AWP)
|
10:00
|Nike: US-Zölle treffen Sportartikelhersteller stärker als erwartet (Spiegel Online)
|
05:38
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Nike thumps expectations despite 31% fall in earnings (Financial Times)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)