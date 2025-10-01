Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nike Aktie 957150 / US6541061031

57.75
CHF
2.57
CHF
4.66 %
18:00:02
BRXC
01.10.2025 17:15:24

Nike Outperform

Nike
57.75 CHF 4.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Nach dem Ergebnistief im vorangegangenen Quartal habe der Sportwarenhersteller eine klare Trendwende hingelegt und mit Umsatz und Margen die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 04:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 04:50 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 90.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 73.67 		Abst. Kursziel*:
22.17%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 73.16 		Abst. Kursziel aktuell:
23.02%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

