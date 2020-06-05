Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

05.06.2020
Knorr-Bremse
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen von 97 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe bei den wichtigsten Eckdaten eine robuste Entwicklung verzeichnet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimmten ihn die zu erwartende weitere Verbesserung im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge und das mittelfristige Aufholpotenzial für die Nutzfahrzeugsparte, sobald sich die Marktlage wieder aufhellt./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Kaufen
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
80.85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
80.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

