Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’367 -0.4%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9309 0.3%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 4’007 0.1%  Bitcoin 86’669 -2.7%  Dollar 0.8075 0.4%  Öl 65.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: AT S (AT&S) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Apple Aktie 908440 / US0378331005

217.98
CHF
-0.56
CHF
-0.25 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 18:03:44

Apple Kaufen

Apple
217.98 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 230 auf 300 US-Dollar angehoben. Apple habe gute Quartalszahlen vorgelegt, zu denen vor allem das Service-Geschäft beigetragen habe, schrieb Ingo Wermann am Montag in einer Nachbetrachtung. Positiv wertet er, dass Vorstandschef Tim Cook trotz der Verzögerung bei der Einführung von KI-Funktionalitäten einen iPhone-Rekordumsatz prognostiziert. Wermann hob seine Schätzungen deutlich an./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Apple Inc. Kaufen
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 267.32 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
$ 267.44 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten