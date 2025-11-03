Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Apple Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 230 auf 300 US-Dollar angehoben. Apple habe gute Quartalszahlen vorgelegt, zu denen vor allem das Service-Geschäft beigetragen habe, schrieb Ingo Wermann am Montag in einer Nachbetrachtung. Positiv wertet er, dass Vorstandschef Tim Cook trotz der Verzögerung bei der Einführung von KI-Funktionalitäten einen iPhone-Rekordumsatz prognostiziert. Wermann hob seine Schätzungen deutlich an./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 267.32
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 267.44
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple am Montagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
31.10.25
|Apple-Aktie schwächelt dennoch: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Abend mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (AWP)
|
31.10.25
|MÄRKTE USA/Börsen dürften von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
|
31.10.25
|MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)