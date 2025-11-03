Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysen im Überblick 03.11.2025 14:46:00

Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wie Nordex mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Nordex
24.02 CHF 1.35%
Nordex präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,228 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 2180,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,010 EUR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,81 Milliarden EUR - ein Plus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,67 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,866 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,60 Milliarden EUR, gegenüber 7,30 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

