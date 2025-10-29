Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende

Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 47’632.00 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.443 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.096 Prozent auf 47’752.35 Punkte an der Kurstafel, nach 47’706.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48’040.64 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47’448.59 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0.462 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 46’316.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, stand der Dow Jones bei 44’632.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’233.05 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12.36 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48’040.64 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 11.63 Prozent auf 585.49 USD), NVIDIA (+ 2.99 Prozent auf 207.04 USD), Verizon (+ 2.26) Prozent auf 40.21 USD), Chevron (+ 0.63 Prozent auf 155.10 USD) und Amazon (+ 0.46 Prozent auf 230.30 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-4.37 Prozent auf 213.58 USD), UnitedHealth (-3.42 Prozent auf 355.26 USD), Nike (-3.08 Prozent auf 65.35 USD), Coca-Cola (-2.58 Prozent auf 68.35 USD) und Sherwin-Williams (-2.46 Prozent auf 345.73 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 69’123’058 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.201 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8.40 zu Buche schlagen. Mit 6.96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch