Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Jay Sole stellte am Montag einen zehnpunktigen Fragenkatalog an das Management des Sportartikelkonzerns auf. Er sucht dabei vor allem nach klareren Anzeichen, wie Nike bei seiner Neuorientierung voranschreite./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.