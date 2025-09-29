Nike Aktie 957150 / US6541061031
29.09.2025 08:22:59
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Jay Sole stellte am Montag einen zehnpunktigen Fragenkatalog an das Management des Sportartikelkonzerns auf. Er sucht dabei vor allem nach klareren Anzeichen, wie Nike bei seiner Neuorientierung voranschreite./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 71.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 69.31
|
Abst. Kursziel*:
2.44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 69.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.45%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|08:22
|Nike Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Nike Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
