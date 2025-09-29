Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.09.2025 08:22:59

Nike Neutral

Nike
55.27 CHF 0.31%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Jay Sole stellte am Montag einen zehnpunktigen Fragenkatalog an das Management des Sportartikelkonzerns auf. Er sucht dabei vor allem nach klareren Anzeichen, wie Nike bei seiner Neuorientierung voranschreite./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 71.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 69.31 		Abst. Kursziel*:
2.44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 69.31 		Abst. Kursziel aktuell:
2.45%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

08:22 Nike Neutral UBS AG
18.09.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
