Merck Aktie 412799 / DE0006599905

223.00
CHF
2.90
CHF
1.32 %
02.11.2022
SWX
03.11.2025 13:49:20

Merck Overweight

Merck
104.94 CHF -0.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser glich seine Schätzungen für die Darmstädter am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Beim operativen Ergebnis ist er ein Prozent optimistischer, beim Überschuss ein Prozent vorsichtiger. Er geht von einer Bestätigung der Jahresziele aus, was die Markterwartungen bestätigen würde./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
155.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
113.10 € 		Abst. Kursziel*:
37.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
112.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.35%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

