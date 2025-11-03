FUCHS 36.48 CHF 1.03% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe den Weg für einen Stimmungsumschwung geebnet, schrieb Constantin Hesse am Montag in seinem Resümee. Der Schmierstoffhersteller habe bei vorsichtigen Erwartungen solide abgeschnitten. Das schwierige Umfeld hält der Experte für eingepreist./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.