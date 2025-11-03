Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’282 0.4%  SPI 17’036 0.3%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’169 0.9%  Euro 0.9298 0.2%  EStoxx50 5’688 0.5%  Gold 4’016 0.4%  Bitcoin 86’983 -2.3%  Dollar 0.8078 0.4%  Öl 64.7 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: AT S (AT&S) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot

FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

36.48
CHF
0.37
CHF
1.03 %
14:26:46
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 12:27:15

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
36.48 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe den Weg für einen Stimmungsumschwung geebnet, schrieb Constantin Hesse am Montag in seinem Resümee. Der Schmierstoffhersteller habe bei vorsichtigen Erwartungen solide abgeschnitten. Das schwierige Umfeld hält der Experte für eingepreist./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.70 € 		Abst. Kursziel*:
38.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.88%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten