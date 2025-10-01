Nike Aktie 957150 / US6541061031
Nike Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nike nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 76 auf 85 US-Dollar angehoben. Das erste Geschäftsquartal 2025/26 des Sportwarenherstellers habe positiv überrascht, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung gehe "vor allem auf die Erholung des Großhandelskanals und die starke Performance in Nordamerika zurück". Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 69.73
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 72.61
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
11:39
|Umbau bei Nike trägt erste Früchte - Zölle belasten stärker (AWP)
|
10:00
|Nike: US-Zölle treffen Sportartikelhersteller stärker als erwartet (Spiegel Online)
|
05:38
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Nike thumps expectations despite 31% fall in earnings (Financial Times)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|57.75
|4.66%
