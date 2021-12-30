Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

112.30
CHF
2.45
CHF
2.23 %
30.12.2021
SWX
03.11.2025 10:59:17

PUMA SE Neutral

PUMA
16.90 CHF -1.25%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 20,90 auf 19,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Reset oder Wiederholung? - Die Anleger bräuchten mehr strategische Klarheit von den Herzogenaurachern, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
19.60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
18.21 € 		Abst. Kursziel*:
7.63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.69%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

