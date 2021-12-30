PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
112.30CHF
2.45CHF
2.23 %
30.12.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.11.2025 10:59:17
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 20,90 auf 19,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Reset oder Wiederholung? - Die Anleger bräuchten mehr strategische Klarheit von den Herzogenaurachern, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
18.21 €
|
Abst. Kursziel*:
7.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.69%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PUMA SE
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie (finanzen.net)
|
31.10.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.10.25
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.25
|PUMA reagiert auf Kostendruck - Konzern peilt Erholung bis 2027 an - Aktie gibt ab (Dow Jones)
|
30.10.25
|XETRA-Handel MDAX schwächer (finanzen.ch)