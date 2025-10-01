Nike 59.30 CHF 2.68% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brooke Roach passte am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen die Schätzungen bis 2028 an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns sei besser ausgefallen und die Signale für das laufende Jahresviertel seien weniger schwach als befürchtet./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:33 / MDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.