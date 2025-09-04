Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'390 1.6%  SPI 17'137 1.5%  Dow 45'271 -0.1%  DAX 23'753 0.7%  Euro 0.9380 0.1%  EStoxx50 5'335 0.2%  Gold 3'539 -0.6%  Bitcoin 89'195 -0.7%  Dollar 0.8049 0.1%  Öl 66.6 -1.1% 
Nike Aktie 957150 / US6541061031

60.39
CHF
0.35
CHF
0.59 %
10:57:35
BRXC
04.09.2025 11:48:40

Nike Sector Perform

Nike
60.39 CHF 0.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nike nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 76 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Aus den dortigen Gesprächen zieht Piral Dadhania in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung negative Rückschlüsse für den Uhrenhersteller Swatch, da das mittelpreisige Segment weiter unter Druck stehe. Für Richemont bleibt er wegen des starken Schmuckgeschäfts und der Preisstabilität hochwertiger Uhren neutral gestimmt. Im Sportwarensektor behaupte Adidas seine Dynamik in den Bereichen Laufsport und Lifestyle, während Nike bis zum Jahresende seine Lagerbestände bereinigt haben sollte./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 76.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 74.74 		Abst. Kursziel*:
1.69%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 74.73 		Abst. Kursziel aktuell:
1.71%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

