NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einem angekündigten Wechsel in der Unternehmensführung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die Ernennung des bisherigen Pfizer-Managers Dave Denton zum neuen Finanzchef erfolge zu einem für den Sportartikelkonzern entscheidenden Zeitpunkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Maßnahmen des Sanierungsplans "Win Now" dürften bis zum Jahresende abgeschlossen sein und Nike sollte 2027 wieder in den Wachstumsmodus zurückkehren./rob/edh/bek;