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24.06.2026 11:08:30

Nike Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einem angekündigten Wechsel in der Unternehmensführung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die Ernennung des bisherigen Pfizer-Managers Dave Denton zum neuen Finanzchef erfolge zu einem für den Sportartikelkonzern entscheidenden Zeitpunkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Maßnahmen des Sanierungsplans "Win Now" dürften bis zum Jahresende abgeschlossen sein und Nike sollte 2027 wieder in den Wachstumsmodus zurückkehren./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 42.41 		Abst. Kursziel aktuell:
88.63%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
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