Nike Aktie 957150 / US6541061031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einem angekündigten Wechsel in der Unternehmensführung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die Ernennung des bisherigen Pfizer-Managers Dave Denton zum neuen Finanzchef erfolge zu einem für den Sportartikelkonzern entscheidenden Zeitpunkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Maßnahmen des Sanierungsplans "Win Now" dürften bis zum Jahresende abgeschlossen sein und Nike sollte 2027 wieder in den Wachstumsmodus zurückkehren./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 80.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 42.38
|
Abst. Kursziel*:
88.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 42.41
|
Abst. Kursziel aktuell:
88.63%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
23.06.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Börse New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.06.26
|NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.ch)
|
22.06.26
|‘We’re here to win’: Nike CEO on the race to revive the biggest brand in sport (Financial Times)
|
19.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)