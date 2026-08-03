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04.08.2026 17:04:10

EssilorLuxottica Kaufen

EssilorLuxottica
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 300 auf 275 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Brillenkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Umsatzanstieg und Margenverbesserung sorgten für klare Sicht auf die zweite Jahreshälfte, und der Ausblick sei trotz anspruchsvoller Vergleichsbasis bestätigt worden. Smarte Gläser und die vertikale Integration über die gesamte Wertschöpfungskette der Augenoptik hinweg seien die Wachstumstreiber./rob/la/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Kaufen
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EssilorLuxottica 		Analyst:
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