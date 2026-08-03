Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 1.32 Prozent auf 53’178.41 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24.466 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.476 Prozent leichter bei 52’235.03 Punkten in den Montagshandel, nach 52’485.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52’759.06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53’230.08 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52’900.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der Dow Jones bei 49’499.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der Dow Jones bei 43’588.58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9.91 Prozent zu Buche. Bei 53’289.30 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 8.03 Prozent auf 233.49 USD), Microsoft (+ 4.93 Prozent auf 487.65 USD), Amazon (+ 4.58 Prozent auf 284.02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4.44 Prozent auf 372.47 USD) und Sherwin-Williams (+ 3.92 Prozent auf 354.22 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil McDonalds (-2.00 Prozent auf 265.23 USD), Merck (-1.87 Prozent auf 127.77 USD), Chevron (-1.85 Prozent auf 193.18 USD), Apple (-1.78 Prozent auf 303.42 USD) und Amgen (-1.63 Prozent auf 378.87 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36’286’899 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.215 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 3.81 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch