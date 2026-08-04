JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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04.08.2026 16:00:55
Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start in Grün
Der Dow Jones knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.
Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0.97 Prozent auf 53’693.83 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.537 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.789 Prozent schwächer bei 52’759.06 Punkten, nach 53’178.41 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 53’641.21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53’983.16 Punkten erreichte.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 52’900.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 48’941.90 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 44’173.64 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10.98 Prozent. Bei 53’983.16 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 10.24 Prozent auf 915.00 USD), Cisco (+ 4.10 Prozent auf 120.61 USD), Goldman Sachs (+ 2.36 Prozent auf 1’051.28 USD), NVIDIA (+ 2.18 Prozent auf 211.15 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.84 Prozent auf 359.14 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Chevron (-3.33 Prozent auf 186.75 USD), Nike (-2.86 Prozent auf 41.42 USD), Amazon (-2.66 Prozent auf 276.46 USD), UnitedHealth (-1.43 Prozent auf 409.43 USD) und Walmart (-1.37 Prozent auf 109.19 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’952’220 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.222 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.98 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3.73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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